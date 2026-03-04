Трусова объяснила, как возраст изменил ее подход к тренировкам: «Тело перестало меняться, но падать стало больнее»

«Я бы сказала, что подход стал понятнее и осознаннее. Во многом мне стало значительно проще, когда мое тело перестало меняться. Из-за каждого скачка роста страдала техника, приходилось заново учиться управлять своим телом. Теперь же я знаю, какие движения приведут к успешному выполнению элемента.



А вот падать с возрастом стало больнее… Но с другой стороны, это отлично мотивирует меня делать все правильно, чтобы прыжки получались с первого раза», — написала Трусова в своем телеграм-канале.