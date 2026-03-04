Ричмонд
Трусова объяснила, как возраст изменил ее подход к тренировкам: «Тело перестало меняться, но падать стало больнее»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о том, через что ей приходится проходить на тренировках.

Источник: Sport24

21-летняя фигуристка возобновила соревновательную карьеру в конце января, выступив на чемпионате России по прыжкам в Москве.

Регулярные тренировки начались в моей жизни с пяти лет. Сейчас я выросла, и мой подход к тренировкам вырос вместе со мной.

«Я бы сказала, что подход стал понятнее и осознаннее. Во многом мне стало значительно проще, когда мое тело перестало меняться. Из-за каждого скачка роста страдала техника, приходилось заново учиться управлять своим телом. Теперь же я знаю, какие движения приведут к успешному выполнению элемента.

А вот падать с возрастом стало больнее… Но с другой стороны, это отлично мотивирует меня делать все правильно, чтобы прыжки получались с первого раза», — написала Трусова в своем телеграм-канале.