Чемпионат мира среди юниоров. Шимада, Окада, Ким Ю Сон, Ока, фон Фельтен, Гойдина, Гургенидзе, Гладки представят короткие программы

Чемпионат мира среди юниоров-2026.
Таллин, Эстония.
Девушки.
Короткая программа.
Начало — 11:40 по московскому времени, прямая трансляция — ютуб-канал ISU.
Третья разминка.
11. Пхаттаратида Канешиге (Таиланд).
Четвертая разминка.
21. Хо Чжи Ю (Южная Корея).
Пятая разминка.
26. Валерия Ежова (Швейцария).
27. Анджела Шао (США).
Шестая разминка.
29. Аманда Геццо (Италия).
31. Яна Горчичкова (Чехия).
32. Маюко Ока (Япония).
33. Венла Синисало (Финляндия).
Седьмая разминка.
34. Ангел Делевак (Нидерланды).
35. Кира Барановская (Латвия).
36. Полина Джуманиязова (Венгрия).
37. Ю-Фэн Цай (Китайский Тайбэй).
38. Анна Герке (Германия).
39. Софи Джолин фон Фельтен (США).
Восьмая разминка.
40. Мэи Окада (Япония).
41. Мария Элийсе Кальювере (Эстония).
42. Хана Бат (Австралия).
43. Алиса Ленгелова (Словакия).
44. Ван Ихань (Китай).
45. София Шифрин (Израиль).
Девятая разминка.
46. Ким Ю Сон (Южная Корея).
47. Леандра Цимпукакис (Швейцария).
48. Инга Гургенидзе (Грузия).
49. Стефания Гладки (Франция).
50. Мао Шимада (Япония).
51. Элина Гойдина (Эстония).
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров-2026 в Таллине.