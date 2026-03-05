Ричмонд
Глейхенгауз о недопуске России на чемпионат мира: «Об этом было известно с самого начала. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось»

Хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал недопуск российских фигуристов к чемпионату мира-2026.

Источник: Спортс"

Турнир пройдет с 24 по 29 марта в Праге.

— Как вы восприняли новость о недопуске российских фигуристов на чемпионат мира?

— Об этом было известно с самого начала. Поэтому никак [не воспринял]. Ожидания, чтобы уже что‑то изменилось. Еще на прошлом чемпионате мира было понятно, что нас не допустят. Нас допустили только на квалификационный турнир к Олимпиаде и к самим Играм. Ни о каком чемпионате мира речи не шло.

— В чем логика делать исключение на Олимпиаду и не делать его на другие соревнования?

— Задайте этот вопрос ISU, — сказал Глейхенгауз.