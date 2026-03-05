В финале Гран-при фигуристов чемпионку Олимпиады Щербакову заворожила София Дзепка. Она обходит учениц Тутберидзе

Финал юниорского Гран-при-2026, носящий название Кубок Федерации, еще до старта лишился своих главных звезд: сначала выбыла Маргарита Базылюк, после нее снялась Елена Костылева. При этом новые шансы побороться за один из самых престижных титулов внутри страны им еще выпадут, все-таки из-за возрастного ценза переход на взрослый уровень теперь происходит в 17 лет. Но это по правилам международки, в России же исторически юниоркам разрешают открыть новый этап карьеры на год раньше. Так что с высокой долей вероятности в следующем сезоне наравне с Петросян, Трусовой и Валиевой будет соревноваться и Лидия Плескачева.
В начале сезона Плескачева получила травму, но так подготовилась к чемпионату страны, что сенсационно взяла там серебро, уступив лишь Костылевой. То есть в Челябинск Лидия приехала в статусе одного из главных фаворитов. Однако промежуточно финиш юниорской карьеры для Плескачевой проходит смазанно: в прокате чувствовался нерв, а грубейшая ошибка на каскаде лутц-тулуп (двойной даунгрейд на первом прыжке) отбросила ее на 8-ю строчку по итогам короткой.
Виртуальную бронзу за короткую забрала Алена Принева. Ученица Этери Тутберидзе катается под музыку из «Милой Чарити», сегодняшнее выступление получилось просто замечательным. Настроение, прыжки, вращения — все было так, как надо. Лишь 2-й уровень за дорожку несколько расстроил фанов фигуристки.
Судьи поставили 67,86, это почти четыре балла до топ-2. Но в произвольной добрая половина участниц собирается идти на ультра-си, так что предсказать пьедестал даже не пытайтесь!
Еще одна фигуристка Тутберидзе Виктория Стрельцова — единственная, кто сегодня рискнула зайти на многооборотный прыжок. У нее это получилось: прокат под пронзительный вокал Аланис Мориссетт спортсменка начала со сложнейшего для девушек каскада тройной аксель-тройной тулуп. После такого мощного старта допускать ошибки было бы суперобидно — в итоге бронзовый призер ЧР получила лучшую техническую оценку дня.
«Браво, браво», — похвалила фигуристку Анна Щербакова, отметив также, что Стрельцова прибавила в мощи и амплитуде. Правда, для более высоких компонентов этого пока не хватает, в данной части двоеборья Виктория сегодня только четвертая. По сумме же — виртуальное серебро (71,22).
Лидер по итогам первого дня — София Дзепка. Ее давно считают одной из главных наших надежд, она и прыгает хорошо (есть ультра-си), и катается компонентно. На первенстве России фигуристка обидно упала с каскада и осталась без медали, теперь же пришло время брать свое.
В короткой программе у нее «Война и мир» Сергея Прокофьева. Да, не самое детское произведение, но все-таки фигуристка катает первый бал Наташи Ростовой, которой на тот момент было 17 — Софии сейчас 16.
Сегодня у юной москвички все получилось прекрасно. Не верите нам — даем слово Анне Щербаковой: «София завораживает своим катанием. Невозможно оторвать глаз — дыхание замирает. Хочешь уловить каждое движение руки, движение пальцев, взгляд, поворот коньком. Невероятной красоты программа, невероятной красоты София».
Судьи посчитали так же — 72,91.
Произвольные программы девушки покажут уже завтра.
Владимир Афанасьев