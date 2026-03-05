В финале Гран-при фигуристов чемпионку Олимпиады Щербакову заворожила София Дзепка. Она обходит учениц Тутберидзе

Финал юниорского Гран-при-2026, носящий название Кубок Федерации, еще до старта лишился своих главных звезд: сначала выбыла Маргарита Базылюк, после нее снялась Елена Костылева. При этом новые шансы побороться за один из самых престижных титулов внутри страны им еще выпадут, все-таки из-за возрастного ценза переход на взрослый уровень теперь происходит в 17 лет. Но это по правилам международки, в России же исторически юниоркам разрешают открыть новый этап карьеры на год раньше. Так что с высокой долей вероятности в следующем сезоне наравне с Петросян, Трусовой и Валиевой будет соревноваться и Лидия Плескачева.