Этери Тутберидзе: «Загитову нужно было выводить предельно серьезно. А с Медведевой наоборот, всегда шутки»

«В быту, в обычной жизни, в работе всегда шутим. Так все проще воспринимается. Алину Загитову нужно было выводить предельно серьезно, с серьезными, строгими лицами. (Тренер-хореограф) Даниил Маркович Глейхенгауз ее впервые повез на соревнования, я смотрю это онлайн, вижу, как они выходят к бортику и шутят. Вижу, что она смеется, он ей что-то говорит. Я думаю — неправильно это, не надо. И Алина наошибалась, откатала короткую программу без каскада. Позвонила Даниилу, сказала: все неправильно, делай строгое лицо. Он сделал — и произвольную она чисто откатала. А с Женей Медведевой наоборот. Всегда шутки, диалог о чем-то другом. Легко и просто всегда было. Разные спортсмены по-разному концентрируются. Алина выходила с шутками и непонятными мыслями, а Женя, наоборот, отвлекалась», — сказала Тутберидзе.