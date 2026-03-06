Фигуристы Степанова и Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин идут первыми после ритм-танца в финале Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Челябинске.
Победители набрали 88,85 балла. Второе место занимают Василиса Кагановская и Максим Некрасов (87,61), на третьем месте располагаются Екатерина Миронова и Евгений Устенко (81,48).
Степановой 30 лет, Букину 32 года. Они являются пятикратными чемпионами России. Также спортсмены дважды становились серебряными и трижды — бронзовыми призерами чемпионатов Европы.
Произвольный танец фигуристы представят 8 марта.