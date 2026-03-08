Лю — о конфликте с отцом: «Ты не заслуживаешь радоваться моему возвращению, потому что ты злился, когда я ушла»

Лю завоевала две золотые медали на Олимпиаде-2026. Также она выигрывала чемпионат мира и командный ЧМ в 2025 году.
Отметим, что она завершала карьеру в 2022 году, но вернулась в спорт в 2024-м.
— Расскажите о том, как вы сообщили тренеру, что хотите вернуться к соревнованиям.
— Это было 21 февраля 2024 года. Я позвонила ему и сказала: «Я просто хочу брать уроки. Посмотрим, к чему это приведет».
— И что он ответил?
— Он сказал «нет», и мне пришлось его убеждать! Он спрашивал: «Раньше тебе не нравилось делать это или то. А как сейчас?». Я ответила: «Ну, я просто не буду этого делать. Я хочу сама выбирать музыку» — у меня были идеи для музыки и платьев, которые я хотела представить миру.
— Ваш отец очень много вкладывал в вашу карьеру до того, как вы ушли. Я читал, что он приходил на каток с радаром, чтобы проверять скорость ваших прыжков.
— Было такое.
— Какой была его реакция, когда вы решили вернуться?
— Понятия не имею. Он был счастлив, но для меня это не имело значения. Меня даже злило то, что он был рад. Типа: «Как ты смеешь?».
— Что вы имеете в виду?
— Ну, я думала: «Ты не заслуживаешь радоваться моему возвращению, потому что ты злился, когда я ушла». Мне казалось, что у него не должно быть своего мнения на этот счет, если вы понимаете, о чем я. Я не хотела, чтобы его это вообще заботило, потому что это не должно влиять на него так сильно, как в прошлый раз, — приводит слова Лю Rolling Stone.