Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене

ФФККР призвала фигуристов быть готовыми к возвращению на международную арену.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) призвала спортсменов и тренеров быть готовыми к возвращению на международную арену, сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.

В настоящий момент в Челябинске проходит заключительный официальный турнир сезона — Финал Гран-при России, на котором выступают все ведущие фигуристы страны, за исключением трехкратной чемпионки России Аделии Петросян.

Как сообщили источники, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания. Тренеров призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами — обеспечивать наличие виз. При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены до участия в международных турнирах, на данный момент нет.

Российские фигуристы с 2022 года отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от турниров под эгидой организации. Исключение было сделано только для Олимпийских игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Ранее источники РИА Новости сообщали, что ISU планирует в приоритетном порядке рассмотреть возможность допуска российских юниоров до международных турниров со следующего сезона, однако взрослые спортсмены тоже находятся «в очереди».

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше