Федерация призвала фигуристов быть готовыми к международной арене

Как сообщили источники, в субботу состоялось собрание руководства федерации с тренерами парного катания и танцев на льду. В воскресенье такое же мероприятие намечено с тренерами одиночного катания. Тренеров призвали быть готовыми к возвращению российских спортсменов на международную арену, по возможности заниматься организационными вопросами — обеспечивать наличие виз. При этом в руководстве уточнили, что конкретной информации, когда российские фигуристы могут быть допущены до участия в международных турнирах, на данный момент нет.