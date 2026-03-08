Александра Бойкова: «Надо быть позлее в мыслях и подходить к стартам с более холодной головой, а не в плавающем состоянии. Пока не всегда получается»

Бойкова: Надо выбросить лишние мысли из головы на заходах на элемент. Я заходила на каскад, полезли сомнения — я сумела их перебороть и этим очень довольна в плане работы над собой. Надо быть позлее в мыслях и, наверное, подходить к стартам с более холодной головой, а не в плавающем состоянии.