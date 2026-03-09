«Мне никто не понравился»: Тарасова о выступлении фигуристок в финале Гран-при России

«От проката девушек у меня мало эмоций. Все девочки катались неудачно для себя. Связываю это с их подготовкой или усталостью к концу сезона. Но ни одна девочка не откаталась по максимуму. Сегодня мне никто не понравился. Только одна Нелюбова откаталась для себя чисто, а остальные делали бесконечные ошибки», — заявила Тарасова.