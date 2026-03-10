Попова: «Возродить эру ультра-си под силу лишь Трусовой и Валиевой»

«Мы увидели, что на этом турнире лучшая форма у танцоров. В остальных видах состояние спортсменов идет на спад. Это можно связать с тем, что уже конец сезона и основной пик формы пришелся на чемпионат России, где уровень прокатов был выше. Стоит отметить, что внутренняя конкуренция в России среди девушек невероятная, значит, и давление больше. С повышением возрастных рамок, можно сказать, что пока эра безумного количества ультра-си отошла в сторону. Мне кажется, действительно возродить это под силу лишь Трусовой и Валиевой.



Несомненно, наши девочки очень сильны, владеют сложнейшими элементами. Было много попыток ультра-си на этом старте. Пускай не все получилось, но общий уровень женского одиночного катания у нас остается очень высоким.



Не считаю корректным сравнивать турниры международные и внутренние. На примере прошедшей Олимпиады мы можем видеть, что баллы очень сильно отличаются от домашних оценок. Тут, скорее, вопрос к подготовке спортсменов и выводу их на пик формы. Возможно, из-за уже четырехлетнего отстранения от международных соревнований, то наши специалисты просто не делают упор на подготовку именно ко второй части сезона. Во время нее обычно проходят чемпионаты мира. А делают ставку на лучшую форму на чемпионат страны, который в наших реалиях сейчас куда важнее», — сказала Попова «Совспорту».