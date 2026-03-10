Вайцеховская: «Мишин обозначил одну из главных проблем отечественного фигурного катания»

"До начала заключительного из российских спортивных турниров сезона олимпийский чемпион Солт‑Лейк‑Сити Алексей Ягудин прилично всколыхнул информационное поле, заявив в одном из подкастов, что в России не учат катанию, делая акцент исключительно на прыжках. Несмотря на то что заявление вызвало волну хейта, оно стало далеко не первой ремаркой на тему катания. Год назад ту же тему поднимал Алексей Мишин, пусть и более дипломатично.
«Есть спортсмены, у которых вторая оценка базируется, упрощенно говоря, на взаимоотношении со зрителями при помощи глаз, рук и прочих телодвижений. Посмотришь ниже — там зачастую нет ни выездов, ни глубоких дуг, ни скольжения. Но катается человек необычайно ярко. А есть другое катание, в основе которого лежит взаимоотношение конька со льдом», — сказал знаменитый наставник, подчеркнув, что в катании таких фигуристов, как Юма Кагияма, Патрик Чан или Юдзуру Ханю, он всегда ценил именно это.
Можно, конечно, вспомнить, что произвольную программу на Играх в Милане российский фигурист у Кагиямы выиграл, но в целом Мишин как бы обозначил одну из главных проблем отечественной фигурки: подавляющее большинство программ строится не на владении коньком, а на трактовке того или иного образа", — написала Вайцеховская в своей колонке на RT.