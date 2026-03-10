Вайцеховская: «Мишин обозначил одну из главных проблем отечественного фигурного катания»

«Есть спортсмены, у которых вторая оценка базируется, упрощенно говоря, на взаимоотношении со зрителями при помощи глаз, рук и прочих телодвижений. Посмотришь ниже — там зачастую нет ни выездов, ни глубоких дуг, ни скольжения. Но катается человек необычайно ярко. А есть другое катание, в основе которого лежит взаимоотношение конька со льдом», — сказал знаменитый наставник, подчеркнув, что в катании таких фигуристов, как Юма Кагияма, Патрик Чан или Юдзуру Ханю, он всегда ценил именно это.