Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны на ОИ. Я испытывала радость и гордость»

«Аделия и Петр — огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене. Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное. Аделия — звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди. Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу.



По поводу судейства я никогда ничего не говорю. Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх», — цитирует Крамаренко РИА Новости.