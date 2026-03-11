Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крамаренко: «Петросян и Гуменник достойно защищали честь нашей страны на ОИ. Я испытывала радость и гордость»

Российская художественная гимнастка Лала Крамаренко считает, что фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник достойно выступили на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Reuters

Россияне заняли итоговые шестые позиции в одиночном катании среди женщин и мужчин.

«Аделия и Петр — огромные молодцы. Особенно Аделия, она вышла участвовать в Олимпийских играх в столь юном возрасте, и ведь у нее не было опыта выступлений на международной арене. Я хочу пожелать Аделии никогда не сдаваться. Чтобы она слушала свое сердце, своих тренеров и получала удовольствие. И это самое главное. Аделия — звездочка, и я думаю, что у нее еще все впереди. Как все впереди и у Петра Гуменника. Он молодец, вышел и показал свою программу.

По поводу судейства я никогда ничего не говорю. Аделия и Петр достойно защищали честь нашей страны. Ведь все знают, какую страну представляют наши фигуристы. Они молодцы, и я испытывала радость и гордость, когда смотрела их выступления на Олимпийских играх», — цитирует Крамаренко РИА Новости.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше