Москва против Петербурга — теперь на Кубке Первого канала. В деле Гуменник, Петросян и Валиева

Но и формат битвы Москвы и Санкт-Петербурга уже не нов — его опробовали в январе 2025 года на чемпионате России по прыжкам. Тогда петербуржцы обыграли москвичей с минимальным перевесом — 482,10 против 480,04. Нет сомнений, что нынешнее противостояние получится не менее горячим.