Москва против Петербурга — теперь на Кубке Первого канала. В деле Гуменник, Петросян и Валиева

Кубок Первого канала по фигурному катанию сменил формат — в 2026 году на лед выйдут команды Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования пройдут
Звезды на льду
Организаторы опубликовали составы участников. В каждой команде — по пять одиночников, пять одиночниц, две спортивные пары и два танцевальных дуэта. Спортсмены из других регионов распределены между двумя группами.
Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Александра Степанова — Иван Букин.
Команда Санкт-Петербурга: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева — Дмитрий Брюханов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Призовой фонд турнира составит 21 миллион рублей. Команда победителей получит 14 миллионов, проигравших — 7 миллионов.
Новый регламент и отмена ограничений
В этом году организаторы сняли некоторые ограничения на прыжковые элементы. В женском одиночном катании разрешены четверные прыжки, в том числе в каскаде, а в парном катании — выбросы и подкрутки в четыре оборота.
Соревнования включают короткие и произвольные программы, прыжковый баттл, конкурсы мастерства на льду и командные эстафеты. Баллы начисляются по системе ISU, а капитаны команд самостоятельно распределяют участников по видам программы. Победу одержит команда, набравшая максимальное количество баллов по сумме всех выступлений.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС особенно отметила приезд Валиевой: «То, что будет Камила участвовать, интересно. Она программу должна катать, конечно, справится. Как она может не справиться? Она серьезно возвращается».
От формата с капитанами — к битве столиц
Напомним, на прошлогоднем Кубке Первого канала в Челябинске турнир проходил по другой схеме. Тогда соревновались три команды под руководством капитанов: Анны Щербаковой (победа, 101 балл), Алины Загитовой (второе место, 95) и Александры Трусовой (третье место, 92).
Но и формат битвы Москвы и Санкт-Петербурга уже не нов — его опробовали в январе 2025 года на чемпионате России по прыжкам. Тогда петербуржцы обыграли москвичей с минимальным перевесом — 482,10 против 480,04. Нет сомнений, что нынешнее противостояние получится не менее горячим.
Егор Сергеев