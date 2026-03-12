Мишин заявил, что Валиева нужна российскому фигурному катанию как воздух

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин на ледовом шоу в честь своего 85-летия заявил, что женское фигурное катание в России с Камилой Валиевой начнет дышать полной грудью. Его слова приводит «РИА Новости».
8 марта Мишину исполнилось 85 лет, и его ученики вместе подготовили двухдневную концертную программу в Санкт-Петербурге в честь своего тренера. На шоу Валиева выступила с показательным номером.
Обращаясь к Валиевой, Мишин сказал: «Ты нам нужна, Камила, как воздух, как кислород. И с тобой наше женское фигурное катание начнет дышать полной грудью. И на этом трудном пути я желаю тебе, Камилочка, большого успеха, дорогая девочка».
19-летняя Валиева в январе возобновила карьеру после отбытия четырехлетней дисквалификации за допинговое нарушение. Она уже приняла участие в чемпионате России по прыжкам и готовится выступить на командном Кубке «Первого канала» в составе команды Москвы.