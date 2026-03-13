Медведева обратилась к родителям юных фигуристов: «Позволяйте детям быть детьми. Если что-то не получается на соревнованиях, не надо давить. Дайте ребенку шоколадку»

«Очень часто на мастер-классах ко мне подходят мамочки своих маленьких деточек. Ну, девчонки, конечно же, в основном лет шести-семи. И они по-серьезному ко мне, у меня 45 минут мастер-класс, подходят и говорят: “Ну что у нее не так?”, “Что, она кататься будет?”, “Ой, Евгения, вот посоветуйте. Вы же наверняка, когда маленькие были, у вас же вообще как спецназ, наверное, готовили. Вот у нас по четыре часа льда каждый день, и вот на сборы мы ее отправляем на две недели с тренером, там они по восемь часов, еще у них четыре часа ОФП, два часа хореографии, два часа льда. Еще, да, мало”.