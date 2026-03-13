Медведева обратилась к родителям юных фигуристов: «Позволяйте детям быть детьми. Если что-то не получается на соревнованиях, не надо давить. Дайте ребенку шоколадку»

"Я сидела на судействе КВН. И у них, видимо, есть шутки, направленные на судейство. Они знают, кто в жюри будет сидеть. И там была отдельная шутка про мир фигурного катания. Стоит женщина в сборной кофте, такая высокая, здоровая, грозная. И держит вот так на руках в коньках пятилетнюю девочку.
Девочка висит и говорит: «Я хочу к маме». А она ей: «Ты не пойдешь к маме, пока не прыгнешь идеально чистый шестерной тулуп. Какая музыка тебе нравится?» — «Я люблю синий трактор». — «Будешь кататься под “Бал сатаны” из “Мастера и Маргариты”. Все, пошла». И нас вот так воспитывают. Даже если в КВН шутят на эту тему, это правда", — рассказала Медведева.
«Очень часто на мастер-классах ко мне подходят мамочки своих маленьких деточек. Ну, девчонки, конечно же, в основном лет шести-семи. И они по-серьезному ко мне, у меня 45 минут мастер-класс, подходят и говорят: “Ну что у нее не так?”, “Что, она кататься будет?”, “Ой, Евгения, вот посоветуйте. Вы же наверняка, когда маленькие были, у вас же вообще как спецназ, наверное, готовили. Вот у нас по четыре часа льда каждый день, и вот на сборы мы ее отправляем на две недели с тренером, там они по восемь часов, еще у них четыре часа ОФП, два часа хореографии, два часа льда. Еще, да, мало”.
Я серьезно, я говорю: «Отстаньте, пожалуйста, от ребенка, ей шесть лет». Поэтому давайте все, пожалуйста, расслабимся. Просто вот прям обращение к родителям подрастающего поколения, которые еще совсем маленькие. Позволяйте детям быть детьми. Если что-то у них не получается на соревнованиях, пожалуйста, не надо давить.
Возможно, вам кажется, что это будет какой-то предшественник победы, если вы сейчас возьмете вот так в ежовых рукавицах. Мне бабушка все время такая: «Тебя надо держать в ежовых рукавицах». А я стою просто, мне семь лет, и я хочу шоколадку. Дайте ребенку шоколадку за то, что он вышел на соревнования. Пожалуйста", — добавила Медведева.