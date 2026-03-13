Сихарулидзе — о выступлении женщин в финале Гран-при России: «Не видел ни катания, ни прыжков. Люди были не готовы»

«Про девчонок в этот раз сказать мне нечего. Я не видел ни катания, ни прыжков. Да и не особо борьба была. Выиграл тот, кто меньше раз упадет. Основные девушки опять начали гнаться за четверными прыжками, а их нет.



Для меня это просто понты какие-то. Люди не готовы к тому, чтобы прыгать по два-три четверных прыжка в программе. Например, девушки. Это просто понты. Мы идем на это.



По телевидению ведущие говорят, что у людей заявлено столько-то четверных. Но послушай, вот с таким катанием, вот с этими понтами из трех-четырех четверных, когда ты приземляешься на рога, на чемпионате мира ты будешь 28-й.



Поэтому тут надо понять, какая задача у людей стоит. Я хочу показать, что у меня в группе все пытаются прыгнуть четверные? Или я хочу турнир выиграть и расти разумно, имея понимание того, как шаг за шагом улучшаю в том числе и техническую составляющую? На мой взгляд, девчонки сейчас не готовы были прыгать эти прыжки. У них рассыпались полностью все программы.



Если мы хотим реально выигрывать, мы должны жить по этим международным новым трендам, а не придумывать себе. Я не раз слышал, как наши большие тренеры говорят: “Я вообще не согласен с тем, что там сейчас происходит в международном фигурном катании. Это вообще что за ерунда, надо прыгать”.



Хорошо, если ты будешь и прыгать, и кататься, я встану, сниму шляпу и буду хлопать. Но так не складывается. Что получается сейчас? Все международное направление идет на то, чтобы любой элемент, который ты делаешь, был только чистый. То есть чистота элементов».