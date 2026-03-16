Экс-хоккеист Рудаковский о «Ледниковом периоде»: «Его больше смотрят родители, бабушки и дедушки. Я должен был быть в паре с Щербаковой, с Туктамышевой познакомились в процессе»

— 22-летний белорусский хоккеист танцует с чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой в «Ледниковом периоде». После этой новости почувствовал популярность?
— Ажиотажа не было. Больше интерес был у старшего поколения. Дал им позитивных эмоций. Как ни крути, «Ледниковый период» больше смотрят родители, бабушки, дедушки.
Знаю, что знакомые родителей отреагировали, когда меня увидели. Хотя и молодежь тоже подтянулась, в том числе фанаты фигурного катания. Все-таки я давно веду блог. И фигуристки подходили фотографироваться.
— Как тебя пригласили на этот проект?
— В декабре мне написал администратор «Ледникового периода». Пригласили на просмотр. Я, конечно, согласился, ведь это классный проект. И дальше все завертелось.
— Больше слежу за футболом и хоккеем, но кто такая Елизавета Туктамышева, хорошо знаю и по-хорошему тебе завидую.
— Я знал большинство участниц до проекта. Про Елизавету, конечно, тоже слышал. Ближе познакомились уже в процессе. К слову, на Олимпиаде больше следил за фигурным катанием, чем за другими видами спорта (смеется). Хотя и в детстве «Ледниковый период» смотрел.
Сначала я должен был быть в паре с Аней Щербаковой. Всех перемешивали, смотрели, как пары сконнектятся. Только за три дня до первого «мотора» узнал, кто будет партнершей. Все уже катались, отрабатывали номера, а я по кругу один ездил, думал, с кем буду в паре, — сказал Рудаковский.
