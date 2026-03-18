Гуменник: «Тщеславие, или скорее гордыня, может помешать. Я не так давно в себе это открыл»

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что чтение книги заставило его иначе взглянуть на собственный характер.

Источник: Sport24

«Тщеславие, или скорее гордыня, может помешать добиться нужных результатов. Я не так давно в себе это открыл. Это произошло после прочтения “Сильмариллион” Толкина. Там был персонаж, который был очень гордилив. И я какие-то качества в себе распознал.

— Что это?

— Отказываться от помощи, считать, что сам сделаешь лучше, придерживаться какой-то задачи безумной и от нее не отрекаться, — сказал Гуменник в программе «Белая Студия».

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
