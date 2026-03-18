Стилист Новикова о работе с Щербаковой и Туктамышевой в Милане: «Аня, мне кажется, утонченная, леди. А в Лизе хотелось подчеркнуть ее смелость, дерзость»

— Да. Аня, мне кажется, утонченная, леди. У нее в типаже есть некая наивность: раскрытые глаза, широко распахнутые. Когда мы собирали для нее образ в Prada, мне хотелось ей дать вот этой легкости, кокетливости. Поэтому я для нее подобрала светло-голубой кашемировый свитер, светло-розовую ветровку. Хотелось дать ей чуть-чуть релакса, расслабленности, вайба принцессы. Потому что она крутая, сильная на льду, и вот как будто бы в жизни хочется ей дать возможность побыть девочкой. Чтобы, как говорится: «Я девочка, я хочу платьишко, дайте мне мороженое, я буду счастлива». То есть отойти чуть-чуть от этого постоянного движа, силы, коньков, льда, работы. Как они сами говорили: «Мы спортсмены, нам скажи — мы все сделаем».