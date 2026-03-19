Елизавета Туктамышева: «Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки — “значит, ты выигрываешь, значит, ты ценен”. Эту цепочку надо убирать»

У меня, по крайней мере, было, что ты живешь и ты себе не нравишься просто потому, что твоя ценность как спортсмена в том, чтобы быть худой. Когда ты худая, тебе внушают, что у тебя получаются прыжки — «значит, ты выигрываешь соревнования, значит, ты ценен». Эту цепочку надо убирать. Потому что ты ценен сам по себе. Неважно, сколько ты весишь.