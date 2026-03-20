Валиева возвращается на судьбоносный Кубок Первого канала. Сможет выиграть впервые с 2023 года?

Подавляющее большинство национальных соревнований сезона-2025/26 запланировано в Санкт-Петербурге — город определенно можно назвать центром российского фигурного катания. Кубок Первого канала тоже пройдет в культурной столице страны, как и контрольные прокаты сборной в сентябре прошлого года, чемпионат России в декабре и шоу-турнир «Русский вызов» в начале апреля.
Можно долго дискутировать: хорошо или не очень, что фигуристы так много соревнуются в одной локации? Все-таки есть в стране и другие прекрасные города, где хотят увидеть лучших спортсменов. Но это уже не изменить: Кубок состоится в «Юбилейном», и
Идеальное место для возвращения
Первое, чего ждут многие, — это выступление Аделии Петросян. Слово «возвращение» в этом случае звучит, конечно, громко, но после Олимпиады фигуристка еще не выходила на соревновательный лед. В финале Гран-при, куда поехал Петр Гуменник, тоже выступавший на Играх, Петросян не было. Этери Тутберидзе рассказывала, что турнир и не значился в плане спортсменки на сезон. Но на «развлекательном» Кубке Первого канала она будет.
При всем уважении к участнице Игр-2026 и ее заслугам — а они не подвергаются сомнениям — более долгожданным станет возвращение Камилы Валиевой. Можно вспомнить, что она уже выступала на чемпионате по прыжкам в этом году, но там все-таки нужно было исполнить одиночные элементы. На Кубке Первого канала Валиева заявлена в составе одной из команд, то есть придется откатать как минимум либо короткую, либо произвольную программу. А это уже серьезный шаг вперед.
Вообще Кубок Первого канала кажется для Камилы идеальным местом, чтобы вернуться. В 2021 году это был один из ее первых стартов на взрослом уровне, где фигуристке удалось заявить о себе — тогда она помогла девушкам выиграть в прыжковой части турнира, а потом и сборной Алины Загитовой в командных соревнованиях. Этот же Кубок стал первым стартом после крайне неприятных для Валиевой Игр-2022.
Географический принцип
Кубок Первого канала традиционно включает в себя участие спортсменов и в короткой, и в произвольной, но в этот раз только одиночникам и одиночницам предстоит выступить в обеих программах. Причем в короткой сняты все ограничения на исполнение элементов — девушки смогут делать четверные.
Спортивные пары будут представлены только в первый день соревнований (и им можно будет делать четверные подкрутки и выбросы), а танцевальные дуэты — только во второй. Команды сами выберут капитанов, а потом уже они вместе с участниками определяют, кто в какой день выступает.
Один одиночник и одна одиночница должны откататься как в короткой, так и в произвольной, остальные — либо в короткой, либо в произвольной, но тогда этим фигуристам нужно будет выступить в дополнительных конкурсах.
Команды разделены по географическому принципу — Москва соревнуется против Санкт-Петербурга. Для баланса некоторые фигуристы не из Москвы или Петербурга будут выступать за эти команды, иначе сформировать составы было бы невозможно.
14 миллионов рублей на команду
Можно сказать, что у сборной культурной столицы сильным звеном являются одиночники: Петр Гуменник, Евгений Семененко и Николай Угожаев в недавно прошедшем финале Гран-при заняли первые три места, тогда как Марк Кондратюк и Григорий Федоров были ниже. С другой стороны, в команде Москвы все одиночницы умеют исполнять элементы ультра-си — кроме уже упомянутых Валиевой и Петросян, это Мария Захарова, Дарья Садкова и Алиса Двоеглазова. В команде Санкт-Петербурга только две трикселистки — Камилла Нелюбова и Дина Хуснутдинова (только они в этом сезоне исполняли ультра-си).
В танцах на льду все более или менее ровно: Александра Степанова/Иван Букин и Василиса Кагановская/Максим Некрасов разведены по разным командам, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Екатерина Миронова/Евгений Устенко — тоже. А вот среди пар сборная Москвы выглядит посильнее — там и чемпионы страны текущего сезона Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, и лидеры среди догоняющих две ведущие пары страны (кроме Бойковой и Козловского это Анастасия Мишина/Александр Галляммов) Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.
Ну, а чтобы командам — и зрителям, конечно, тоже — было веселее, кроме прокатов коротких и произвольных программ спортсменам нужно будет принять участие в дополнительных конкурсах: фигуристы сделают вращения с максимальным количеством оборотов, посоревнуются в мастерстве исполнения тодесов и поддержек, еще раз продемонстрируют сложнейшие прыжки, пройдут специальные полосы препятствий.
А если и этого недостаточно для мотивации, всегда есть дополнительная — призовой фонд: победители получат 14 миллионов рублей на команду, проигравшие — в два раза меньше.
Расписание соревнований
21 марта, суббота
14.00 Спортивные пары, женщины, мужчины: короткая программа. Конкурс мастерства на льду.
22 марта, воскресенье
14.00 Танцы на льду, женщины, мужчины: произвольная программа. Прыжковый батл, командные эстафеты.
Участники турнира
Команда Москвы: Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Никита Сарновский, Григорий Федоров, Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Александра Степанова / Иван Букин.
Команда Санкт-Петербурга: Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Юлия Артемьева / Дмитрий Брюханов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Екатерина Миронова / Евгений Устенко.
Автор: Анастасия Плетнева