Валиева возвращается на судьбоносный Кубок Первого канала. Сможет выиграть впервые с 2023 года?

При всем уважении к участнице Игр-2026 и ее заслугам — а они не подвергаются сомнениям — более долгожданным станет возвращение Камилы Валиевой. Можно вспомнить, что она уже выступала на чемпионате по прыжкам в этом году, но там все-таки нужно было исполнить одиночные элементы. На Кубке Первого канала Валиева заявлена в составе одной из команд, то есть придется откатать как минимум либо короткую, либо произвольную программу. А это уже серьезный шаг вперед.