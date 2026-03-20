Плющенко анонсировал совместное шоу с Ягудиным

«С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце “Юбилейный” 6, 7 и 8 марта в Питере и в Москве, 19 и 20 февраля на “ВТБ Арене” масштабные ледовые шоу “Плющенко и Ягудин снова на одном льду” спустя 25 лет яркого противостояния!» — написал Плющенко в своем Telegram-канале.
13 марта Плющенко и Ягудин встретились на льду «Юбилейного» в рамках гала-вечера, посвященного 85-летию Алексея Мишина и обменялись рукопожатием.
Отношения Плющенко и Ягудина долгие годы оставались напряженными. Кульминацией их соперничества стала Олимпиада в Солт-Лейк-Сити-2002, где Ягудин взял золото, а Плющенко — серебро.