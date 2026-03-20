Плющенко анонсировал совместное шоу с Ягудиным

«С братухой 25 лет не общались, тут на днях встретились, психанули и решили замутить в родном дворце “Юбилейный” 6, 7 и 8 марта в Питере и в Москве, 19 и 20 февраля на “ВТБ Арене” масштабные ледовые шоу “Плющенко и Ягудин снова на одном льду” спустя 25 лет яркого противостояния!» — написал Плющенко в своем Telegram-канале.