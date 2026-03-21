Минниханов напутствовал «Ак Барс» перед плей-офф и отметил, что в школе Загитовой будут заниматься и хоккеем: «Это важная часть нашей культуры и традиций»

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с тренерами и игроками «Ак Барса» перед стартом Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

"Игра есть игра, но вы — в плей-офф. За это вам большое спасибо и аплодисменты.

Хоккей имеет в республике особый статус. Это важная часть нашей культуры и традиций", — сказал Минниханов.

Он отметил, что в строящемся центре фигурного катания Алины Загитовой будут также заниматься и хоккеем.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,253 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

