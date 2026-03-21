Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала

Валиева исполнила короткую программу на соревнованиях впервые с декабря 2023 года. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд вынес вердикт о ее четырехлетней дисквалификации за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.