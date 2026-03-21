Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала

Петросян выиграла короткую программу на Кубке Первого канала, Валиева на четвертом месте.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мар — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева исполнила короткую программу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге и стала в этой дисциплине четвертой, лучший результат показала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.

Валиева исполнила короткую программу под кавер Гетеры «Расставание» на песню «Утомленное солнце». В прокате фигуристка упала с тулупа в четыре оборота, который она попробовала исполнить в рамках специального регламента турнира. По стандартным правилам прыжки в четыре оборота в короткой программе запрещены.

Источник: РИАМО

Также Валиева чисто сделала аксель в два с половиной оборота и с помаркой на приземлении — каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За выступление фигуристка получила 70,09 балла.

Лучший результат в женской короткой программе показала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян — 76,45 балла. Она также зашла на четверной тулуп, исполнив его с недокрутом в четверть оборота. Второй стала Софья Муравьева (70,89), третьей — Алиса Двоеглазова (70,22).

Валиева исполнила короткую программу на соревнованиях впервые с декабря 2023 года. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд вынес вердикт о ее четырехлетней дисквалификации за допинговое нарушение, срок отсчитывался с 25 декабря 2021 года. В конце октября прошлого года фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской, в конце января нынешнего года Валиева выступила в чемпионате России по прыжкам, этот турнир стал для нее первым после окончания дисквалификации.

