Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала.

За свой прокат спортсмен, который был участником зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии, получил 102,15 балла. Он исполнил каскад четверной флип + тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Гуменник выступает за команду Санкт-Петербурга. 22 марта он представит и произвольный прокат.

Также короткие программы представили Никита Сарновский (83,00 команда Москвы), Артур Даниелян (87,64, команда Санкт-Петербурга), Марк Кондратюк (97,87, команда Москвы), Владислав Дикиджи (98,64, команда Санкт-Петербурга) и Андрей Мозалев (88,18, команда Москвы).

По итогам первого соревновательного дня, где с короткими программами выступили спортивные пары, мужчины, женщины, а также был проведен конкурс элементов, лидирует команда Москвы — 1001,93. Команда Санкт-Петербурга отстает больше, чем на 20 очков — 978,67 балла.

