«Просто хочу поздравить себя». Валиева вернулась, но упала с четверного на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала-2026. Короткая программа, женщины
- Аделия Петросян — 76,45 балла
- Софья Муравьева — 70,89 балла
- Алиса Двоеглазова — 70,22 балла
- Камила Валиева — 70,09 балла.
Вот теперь точно можно говорить, что Камила Валиева вернулась. 19-летняя фигуристка впервые после завершения дисквалификации выступила с короткой программой на официальных соревнованиях. На Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге представлявшая команду Москвы россиянка заняла четвертое место, набрав 70,09 балла.
Первый прокат после возвращения
Для Валиевой выступление стало первым с декабря 2023 года. Фигуристка представила короткую программу под песню «Утомленное солнце» и сразу пошла на сложный контент.
Камила попыталась исполнить четверной тулуп, который ранее уже показывала на тренировках и чемпионате России по прыжкам, однако не справилась с элементом и упала. Помимо этого она чисто исполнила двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» заявила, что прокат Валиевой не был идеальным.
«У меня есть вопросы к выступлению Валиевой. Но я о них расскажу тренеру Камилы, а не журналистам. Рада, что она нашла в себе силы и вышла, но я хотела бы видеть ее другой», — сказала Тарасова «СЭ».
Олимпийской чемпионке и заслуженному тренеру СССР Наталье Бестемьяновой выступление Валиевой, напротив, понравилось:
«Безумно приятно видеть Камилу не только в прыжковом турнире, но уже и с полноценной программой. Это восторг и удовольствие — видеть ее на льду. Дай бог ей совершенствоваться! Конечно, были погрешности, но это новая программа, и она еще не особо накатана, как нам бы хотелось. Однако это было очень красиво и элегантно», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Сама Камила рада вернуться на соревнования. «Просто хочу поздравить свою команду и себя с первым прокатом короткой программы с декабря 2023 года», — сказала девушка в эфире Первого канала.
Возвращение фигуристки не осталось без внимания и со стороны коллег. Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева в том же эфире тепло поприветствовала спортсменку: «Добро пожаловать домой!».
Напомним, Валиева вернулась к тренировкам осенью 2025 года, начав работать в группе Светланы Соколовской, а с декабря получила право выступать на соревнованиях. Кубок Первого канала стал для нее дебютным полноценным стартом после паузы.
Петросян — с четверным
Победу в соревновании одержала Аделия Петросян, которая не только обошла соперниц, но и первой в мире исполнила четверной в короткой программе.
В отличие от Валиевой 18-летняя фигуристка чисто сделала квад-тулуп. Помимо него в программе были двойной аксель и каскад тройной флип — тройной тулуп. За свое выступление Петросян получила 76,45 балла.
Этот прокат позволил Аделии уверенно занять первое место. Второй стала Софья Муравьева (70,89), третьей — Алиса Двоеглазова (70,22), тогда как Валиева с 70,09 балла остановилась в шаге от тройки.
Для Петросян старт стал первым после Олимпиады-2026. Напомним, там девушка не смогла чисто исполнить четверной прыжок и в итоге заняла шестое место.
Произвольные программы участницы представят 22 марта — вся развязка впереди.
Автор: Егор Сергеев