Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Москвы выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

Сборная Москвы одержала победу в КПК по фигурному катанию.

Источник: Спорт РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мар — РИА Новости. Сборная Москвы одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходил в Санкт-Петербурге 21—22 марта.

По итогам двух дней соревнований москвичи набрали 2635,26 балла и опередили команду петербуржцев, в активе которой 2585,72 балла. Призовой фонд турнира составлял 21 миллион рублей, победители получили 14 миллионов, проигравшие — семь.

В воскресенье в произвольном танце лучший результат показали представители Москвы Александра Степанова и Иван Букин — 131,44 балла. Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов (Санкт-Петербург) — 127,70 балла. Третья сумма баллов у москвичей Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано — 120,33.

В произвольной программе женщин сильнейшей стала представительница Москвы Мария Захарова — 149,53 балла. Второй результат у выступавшей за Санкт-Петербург Дины Хуснутдиновой — 145,71. Третьей стала москвичка Алиса Двоеглазова — 144,29.

Лучший результат в произвольной программе у мужчин показал петербуржец Петр Гуменник — 195,52 балла. Вторую сумму баллов набрал москвич Марк Кондратюк — 190,64. Третьим стал Евгений Семененко из Санкт-Петербурга — 184,66.

Также в воскресенье состоялись конкурсы параллельных прыжков, сбора игрушек со льда на скорость и командные эстафеты.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше