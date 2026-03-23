Познер — о Валиевой: «Большинство людей просто сдались бы. Камила проявляет сильный характер»

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказал мнение о возвращении фигуристки Камилы Валиевой на соревновательный лед после четырехлетней дисквалификации.

Источник: Sport24

«К сожалению, был в самолете и не смог посмотреть выступление Валиевой на Кубке Первого канала.

Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества. Думаю, большинство людей просто сдались бы, все бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение.

Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», — приводит слова Познера Metaratings.ru.

19-летняя Валиева исполнила короткую программу под композицию «Утомленное солнце» на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. За свое выступление фигуристка получила 70,09 балла и стала четвертой.