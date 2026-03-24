Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роднина о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Величайший спортсмен в мире. Наш гражданин добился такого результата — будет решаться вопрос, чтобы как-то отметить Александра»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» забросил 1000-ю шайбу в лиге с учетом плей-офф в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

— Это достижение Овечкина очень хорошо отметили в Америке. Если они считают это важным событием, как нам можно по-другому оценить, когда наш гражданин и соотечественник добился такого результата?!

— Есть мнение, что результаты Овечкина не относятся к российскому спорту.

— Он выступает не в США, а за команду, которая играет в НХЛ. Люди, которые так говорят, честно говоря, не очень разбираются в спорте. Его возвращение в Россию? Главное, чтобы Овечкин сам хотел вернуться, а у него, насколько знаю, такие планы есть.

Считаю, что Овечкин, показав такой результат, — величайший спортсмен не только в России, а в мире.

— Стоит ли Овечкина как-то наградить в России?

— Это не моих уровней вопросы, но у нас человек, который достигает результатов в любой области, всегда отмечается: и в науке, и в космосе, и в культуре.

Поэтому думаю, вопрос с тем, чтобы как-то отметить Овечкина, будет решаться, — сказала Роднина.

Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой».

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
