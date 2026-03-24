Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туктамышева о соперничестве с другими фигуристками: «Было очень больно, что ты априори слабее, как бы ни старался»

Чемпионка России, мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что мучилась из-за мысли о том, что в техническом плане уступает своим соперницам на внутренних соревнованиях.

Источник: РИА "Новости"

— Самое больное осознание относительно себя, своего несоответствия вот этой общей ситуации в спорте? Типа «я не дотягиваю». Самая больная мысль, которая в тебе поселилась относительно общей ситуации?

— Если брать меня до момента, когда я перестала соревноваться с другими девочками, то, да, у меня не было такой технической составляющей. У меня не было многих четверных. И ты… Сама вот эта мысль, что ты априори слабее, то есть как бы ты ни старался, ты уже априори слабее, она была очень больная, пока я не стала акцентироваться только на себе. Когда ты проигрываешь и понимаешь, почему ты проиграла, это не так больно. А самое больное, когда ты плюс-минус одинаково выступаешь, но проигрываешь. С этим ничего невозможно сделать. И вот это — самое ужасное в нашем спорте, мне кажется. Что ты вроде откатал хорошо и сделал то же самое, но ты проиграл, — сказала Туктамышева в интервью Яне Чуриковой.