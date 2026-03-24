«Нотка пошлости»: Камила Валиева вернулась на лёд, но мнения разделились

19-летняя спортсменка представила новую короткую программу под композицию «Утомлённые солнцем», подготовку которой она проходила уже в группе Светланы Соколовской. Технически выступление не было безупречным: при приземлении с четверного тулупа было допущено падение. Судьи оценили прокат в 70,09 балла, что позволило Валиевой занять четвертое место. Несмотря на ошибки, сам факт выхода на лёд после длительного перерыва вызвал огромный интерес, однако содержание программы стало предметом жарких дискуссий.
Часть болельщиков подвергла критике художественную составляющую образа. Зрители отметили несоответствие новой постановки образу хрупкой девушки, который был создан в период работы с Этери Тутберидзе. Вопросы возникли и к костюму: ярко-синее платье с красными полосами некоторым показалось дешёвым. В комментариях можно было встретить достаточно резкие оценки.
«Не понравилось. Впервые увидела нотку пошлости в её программе. И музыка, особенно в начале программы, отстой. Надеюсь, программу сменят. Смотрела с разочарованным лицом», — пишет одна из зрительниц.
Другие пользователи сети согласились с тем, что текущая программа не раскрывает потенциал спортсменки так, как это было ранее.
«Честно, не очень вообще. Программы, которые были в ТШТ, её катание раскрывали и талант», — отмечают поклонники фигурного катания.
Отдельное внимание досталось хореографии. Те, кто помнит предыдущие постановки фигуристки, такие как «Болеро» или «In Memoriam», нашли новые движения недостаточно плавными.
«Мне не понравилась хореография, дёрганые движения рук…» — пишут в Сети.
Однако профессиональное сообщество взглянуло на ситуацию глубже, учитывая контекст возвращения после четырехлетнего перерыва. Главный тренер сборной России Елена Чайковская отметила, что Валиевой необходимо время для психологической перестройки с показательных выступлений на официальные соревнования. При этом она подчеркнула положительные физические изменения спортсменки.
«Ей пора сейчас после четырёхлетнего перерыва настроить голову (как я говорю спортсменам, мозги) на работу на соревнованиях. Это совсем другой настрой и совсем другая история. Вот она молодец, что пробует сложнейшие вещи, но, видите, пока, к сожалению… Но ничего страшного. Она в хорошей форме, она похудела, мне нравится её внешний вид. Будем смотреть, у нас же всё ещё не кончается… Красивая. Молодец. Мне понравилось, как она старается. Просто надо сейчас пройти этот этап выступлений и перейти на серьёзный спортивный настрой», — цитирует Чайковскую «Комсомольская правда».
Максим Траньков, ведущий турнира, оценил прогресс спортсменки более оптимистично. Для него факт целостного проката после столь долгой паузы уже является достижением.
«То, что сегодня Камила показала (а она почти сделала четверной, уровни не теряла так уж серьёзно на вращениях и дорожках), — это первый шажок к возвращению. Но тем не менее цельно скатанная короткая программа после такого перерыва дорогого стоит», — приводит слова Транькова «Р‑Спорт».
Наталья Бестемьянова заняла промежуточную позицию: она похвалила фигуристку за стремление, но назвала программу «невкатанной» и указала на наличие технических ошибок.
В свою очередь, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась от публичной критики, призвав дать Камиле возможность готовиться без лишнего давления:
«Я не хочу обсуждать это с представителями СМИ. Считаю, правильнее всего оставить Камилу в покое и дать ей готовиться. Не хочется ничего оценивать. Она выдающаяся девочка. Почти со всеми элементами справилась хорошо, пусть четверной и не получился», — приводит слова Тарасовой RT.
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, вопреки своей известной критичности, призвала поддержать Валиеву. Она также затронула тему возраста, который часто называют препятствием для возвращения на топ-уровень:
«Да, я говорила, что Валиева вернулась в фигурное катание, поскольку не умеет ничего другого. Но это не отменяет того, что она молодец. Считаю, Камила способна вернуться на прежний уровень. Многие называют её старой для современного женского одиночного катания. Но подняли возрастной ценз — появилось много девушек старше, и она вполне способна стать одной из них: возраст и техника позволяют», — предположила Роднина в интервью всё тому же RT.
Наиболее оптимистичный прогноз дал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин. Он верит, что при наборе оптимальной формы Валиева сможет конкурировать с сильнейшими фигуристками мира:
«Надо ждать только, чтобы допустили. Будет ли Валиева недосягаема, если вернётся на международный уровень? Давайте не загадывать. Пока она только четвёртая на Кубке Первого канала. Камила — выдающаяся фигуристка. Если наберёт форму, то с ней будет очень тяжело бороться», — цитирует Жулина Metaratings.
Анализ мнений показывает, что текущее состояние Камилы Валиевой воспринимается как переходный этап. Критика со стороны зрителей касается в основном эстетики и образа, тогда как эксперты фокусируются на техническом потенциале и психологической готовности. Смена тренерского штаба и необходимость адаптации к новым условиям создают дополнительную нагрузку, однако высокий уровень базовой подготовки позволяет специалистам верить в успешное продолжение карьеры Камилы.