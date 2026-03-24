Медведева о выступлении Валиевой: «Необычный образ для Камилы, непривычное платье и музыка. Мне понравилось, она очень красивая»

Валиева представила новую короткую программу «Утомленное солнце» и заняла 4-е место, допустив падение с четверного тулупа. Она выступила с программой впервые после завершения дисквалификации.
"Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте — вот так вот выходить, впервые за столько лет. Еще и не просто с тройными, а прям реально со сложным контентом, с четверным тулупом в короткой программе. Круто, что она в него пошла, не испугалась.
Необычный образ для нее, непривычное платье и музыка. Как будто вот другая обертка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, она молодец. Она очень красивая, правда", — сказала Медведева.
«Конечно, это круто. Потому что я правда не верил, что она вернется. Хотя и говорил, что да, я верю, но внутри считал, что это серьезное испытание и четырехлетка — это очень много, нереально много. Когда она мне в глаза посмотрела и сказала “Я буду” — я такой: “Вау”.
Но есть момент, что четверной тулуп, аксель… Она шикарно выглядит, и все это есть. Но именно соединить в программу, чтобы все было накатано — конечно, чуть больше времени нужно. Но есть следующий сезон", — добавил Алексей Ягудин.
Наше женское катание во время бана жило по-старому, но изменилось больше всего.