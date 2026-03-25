Медведева — о возвращении Валиевой: «Не представляю, как я бы дернулась на ее месте»

«Мне понравилось, честно. Мне кажется, она такая повзрослевшая, более спокойная. Я просто не представляю, как я бы дернулась на ее месте — вот так вот выходить, впервые за столько лет. Еще и не просто с тройными, а прямо реально со сложным контентом, с четверным тулупом в короткой программе. Круто, что она в него пошла, не испугалась.



Необычный образ для нее, непривычное платье, непривычный костюм. Как будто вот другая обертка. Кому-то нравится, кому-то нет. Я считаю, она молодец. Она очень красивая, правда», — сказала Медведева.