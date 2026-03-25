Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «СЭ»: «Меня сто процентов еще обойдут, это же спорт. И я бы хотел этого!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о том, что его признали лучшим фигуристом России XXI века по версии «Спорт-Экспресса».

Источник: Спортс"

В голосовании «СЭ» приняли участие журналисты топовых спортивных СМИ и эксперты. Плющенко занял первое место, Алексей Ягудин — второй, Татьяна Волосожар и Максим Траньков — третьи, Татьяна Навка и Роман Костомаров — четвертые, Алина Загитова — пятая, Евгения Медведева — шестая, Анна Щербакова — десятая.

"Во-первых, спасибо. Во-вторых, конечно, меня сто процентов еще обойдут, победят и обкатают, это же спорт. И я бы хотел этого! Чтобы результаты росли, чтобы ребята катались как можно дольше. Мой пример показал, что можно кататься несколько олимпийских циклов.

Думаю, обязательно будут такие спортсмены. Если брать весь мир, то Илья Малинин может переписать рекорды. Шайдоров может, японцы. Потом новые талантливые спортсмены появятся.

Мне кажется, прогресс будет в первую очередь в сторону прыжков. Какой-то другой сейчас придумать сложно, потому что фигурное катание наконец довели до ума. И вращения ценятся, и связки, и катание, и интерпретация образа, и костюм — все важно. И, конечно, техника. Мне кажется, что нам, а точнее, руководству ISU стоит подумать об изменениях в нашем виде спорта", — рассказал Плющенко.

