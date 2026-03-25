Валиева, Загитова, Гуменник, Кондратюк, Трусова и Игнатов, Косторная и Куница выступят на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

Источник: Спортс"

Дмитрий Алиев.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Камила Валиева.

Татьяна Волосожар — Максим Траньков.

Матвей Ветлугин.

Мария Захарова.

Василиса Кагановская — Максим Некрасов.

Марк Кондратюк.

Алена Косторная — Георгий Куница.

Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Андрей Мозалев (Алиса Двоеглазова).

Софья Муравьева.

Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

Софья Самодурова.

Дарья Садкова.

Евгений Семененко.

Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Ксения Синицына.

Александра Степанова — Иван Букин.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Александра Трусова — Макар Игнатов.

Елизавета Туктамышева.

Анна Фролова.

Турнир пройдет 4 апреля в Санкт-Петербурге.

