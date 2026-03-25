Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сакамото лидирует после короткой программы на ЧМ, Губанова идет шестой

Фигуристка Сакамото лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Праге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр в Италии японка Каори Сакамото занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

За свое выступление спортсменка получила 79,31 балла. Второе место занимает ее соотечественница Монэ Тиба (78,45), тройку лидеров замыкает американка Эмбер Гленн (72,65). Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (69,92) идет шестой.

Фигуристки представят произвольные программы в пятницу. Действующей чемпионкой мира является победительница Олимпийских игр в Италии Алиса Лю.

Чемпионат мира завершится 28 марта. Российские фигуристы на нем не выступают из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).