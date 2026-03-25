Сакамото лидирует после короткой программы на ЧМ, Губанова идет шестой

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр в Италии японка Каори Сакамото занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
За свое выступление спортсменка получила 79,31 балла. Второе место занимает ее соотечественница Монэ Тиба (78,45), тройку лидеров замыкает американка Эмбер Гленн (72,65). Выступающая за Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова (69,92) идет шестой.
Фигуристки представят произвольные программы в пятницу. Действующей чемпионкой мира является победительница Олимпийских игр в Италии Алиса Лю.
Чемпионат мира завершится 28 марта. Российские фигуристы на нем не выступают из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).