Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026.
Прага, Чехия.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 20:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Анна Валеси — Мартин Бидар (Чехия).
2. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).
3. Ирма Кальдара — Рикардо Мальо (Италия).
4. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина).
Вторая разминка.
5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).
6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).
7. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).
8. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
Третья разминка.
9. Келли-Энн Лорин — Лукас Этье (Канада).
10. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США).
11. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).
12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).
Четвертая разминка.
13. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения).
14. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).
15. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
16. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).
Пятая разминка.
17. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
18. Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада).
19. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).
20. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
После короткой программы.
1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 79,78.
2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 79,45.
3. Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 75,52.
4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 69,92.
5. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 69,55.
6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 69,02.
7. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 67,29.
8. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения) — 67,12.
9. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 66,34.
10. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,35.
11. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 64,42.
12. Келли-Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) — 63,99.
13. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 63,59.
14. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,69.
15. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 61,17.
16. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 60,12.
17. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 58,85.
18. Ирма Кальдара — Рикардо Мальо (Италия) — 58,79.
19. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 58,22.
20. Анна Валеси — Мартин Бидар (Чехия) — 56,58.
21. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 48,77.
