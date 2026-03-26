Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Перейра и Мишо, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами

26 марта спортивные пары выступят с произвольными программами на чемпионате мира в Праге.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026.

Прага, Чехия.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 20:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Анна Валеси — Мартин Бидар (Чехия).

2. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия).

3. Ирма Кальдара — Рикардо Мальо (Италия).

4. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина).

Вторая разминка.

5. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария).

6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

7. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).

8. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

Третья разминка.

9. Келли-Энн Лорин — Лукас Этье (Канада).

10. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США).

11. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия).

12. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания).

Четвертая разминка.

13. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения).

14. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).

15. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

16. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).

Пятая разминка.

17. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

18. Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада).

19. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия).

20. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

После короткой программы.

1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 79,78.

2. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 79,45.

3. Лиа Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 75,52.

4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 69,92.

5. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 69,55.

6. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 69,02.

7. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 67,29.

8. Карина Акопова — Никита Рахманин (Армения) — 67,12.

9. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 66,34.

10. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,35.

11. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 64,42.

12. Келли-Энн Лорин — Лукас Этье (Канада) — 63,99.

13. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 63,59.

14. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,69.

15. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 61,17.

16. Оксана Вуйямо — Том Бувар (Швейцария) — 60,12.

17. Софья Голиченко — Артем Даренский (Украина) — 58,85.

18. Ирма Кальдара — Рикардо Мальо (Италия) — 58,79.

19. Габриэла Иззо — Люк Майерхофер (Австрия) — 58,22.

20. Анна Валеси — Мартин Бидар (Чехия) — 56,58.

21. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 48,77.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге.