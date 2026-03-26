Российских фигуристов развращают свои же: почему их надо судить строже?

Так мы пришли к тому, что наши танцоры на внутренних соревнованиях заочно обыгрывают двукратного олимпийского чемпиона из Франции Гийома Сизерона с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, а мужчины-одиночники — вплотную подбираются к «Богу квадов» американцу Илье Малинину. В двух оставшихся дисциплинах (женское одиночное и парное) тоже не обходится без интересных деталей, но в целом планка разумного удерживается — хотя бы за счет того, что в них мы и правда одни из сильнейших. Российские девушки-одиночницы доминировали много лет, а парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский на той же Олимпиаде в Милане гарантированно боролись бы за медали.