Российских фигуристов развращают свои же: почему их надо судить строже?

РИА Новости Спорт рассказывает, в каком виде ситуация наиболее критическая.
Подруги Петросян
Внутреннее судейство в фигурном катании никогда не было проблемой одной лишь России. Практически на всех национальных чемпионатах любой страны баллы задраны. Но у нас масштаб перегибов достиг исторических масштабов — как минимум потому, что ни одна другая топ-страна в фигурном катании не оставалась замкнутой на несколько лет. Мы пережили четырехлетнюю изоляцию, и на данном этапе неизвестно, когда она полноценно завершится. Есть надежды, что допуск случится в следующем сезоне, но насколько они осязаемые, сказать трудно.
В итоге целый олимпийский цикл российские судьи с упорством доказывали фигуристам, что они — лучшие в мире, независимо от обстоятельств. Даже несовершенные программы и не самого высокого качества выступления не останавливали от космических оценок.
Так мы пришли к тому, что наши танцоры на внутренних соревнованиях заочно обыгрывают двукратного олимпийского чемпиона из Франции Гийома Сизерона с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, а мужчины-одиночники — вплотную подбираются к «Богу квадов» американцу Илье Малинину. В двух оставшихся дисциплинах (женское одиночное и парное) тоже не обходится без интересных деталей, но в целом планка разумного удерживается — хотя бы за счет того, что в них мы и правда одни из сильнейших. Российские девушки-одиночницы доминировали много лет, а парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский на той же Олимпиаде в Милане гарантированно боролись бы за медали.
Парники получают свои 79 баллов в короткой программе (примерно столько было бы и на международке). У девушек в последний сезон все проходило по принципу «Аделия Петросян и подруги», но даже так оценки нашей единственной олимпийской надежды были объяснимы и отчасти логичны. Остальные же едва выглядывали за пределы 70 в короткой программе — Олимпиада показала, что эту границу можно считать разумной.
Что, совсем плохо?
А вот в танцах и в мужском одиночном все совсем плохо. И в этом плане можно понять резкость Сихарулидзе, заявившего в шоу «Каток», что на наших стартах оценки ставятся «от балды». Экзальтированная лояльность наиболее опасна для танцоров — потому что это самый субъективный вид фигурного катания, где оценки складываются от работы на льду и договоренностей вне его в пропорции 50 на 50.
Каким образом наши лучшие пары получают баллы, превосходящие мировых лидеров, не знает, выходит, даже президент федерации. И это ни в коем случае не упрек фигуристам. В их случае остается лишь надеяться на мудрость тренеров — что им удастся объяснить ученикам, почему им необходимо разучиться читать и считать. Иначе даже беглый взгляд на протокол любого внутреннего старта может уничтожить в фигуристе любое стремление к самосовершенствованию.
В этих условиях теплых слов заслуживают танцевальные лидеры. Александра Степанова/Иван Букин не сдались после недопуска на Олимпиаду и поставили себе цель идти на следующий цикл. Им уже довольно много лет, но они все еще хотят удивлять и новыми образами, и качественными выступлениями — хотя судьи всячески намекают им, что для ядерных оценок достаточно просто выйти на лед.
Прочно окопавшиеся в роли второй пары страны Василиса Кагановская/Максим Некрасов тоже не хотят принимать эту пагубную внутреннюю реальность. Стабильный уровень прогресса и найденный фирменный стиль внушают оптимизм на будущее — им, кажется, действительно интересно расти над собой, и они четко знают, зачем они это делают. К Олимпиаде 2030 года Василиса и Максим должны выйти на проектную мощность.
Вот только оценивать их там будут не наши восторженные судьи, а «кусачие» международные. И к этому нужно подготовиться. Спортсменам из других сборных сделать это гораздо легче — да, у них тоже есть национальный чемпионат, где судьи падают в счастливый обморок от одного только факта появления лидеров в стартовых протоколах. Но они по несколько раз в сезоне катаются на крупных мировых стартах, где могут примерно оценить уровень судейства на контрасте с основными конкурентами.
Мы лишены такой возможности. И вместо того, чтобы реально помогать своим фигуристам, устанавливая для них более строгие рамки, устраиваем «помощь», о которой и говорил Сихарулидзе. Такая щедрость развращает и путает — не дает сделать адекватные прогнозы, не позволяет вовремя прочувствовать проседающие моменты и более-менее объективно оценить реальные сильные стороны. Фактически завышенные баллы вынуждают фигуристов и тренеров ориентироваться наощупь.
Поэтому судьи должны услышать Сихарулидзе. Курс на более строгое оценивание, взятый в начале текущего сезона и свернутый ближе к его завершению, должен стать базовым для нашего фигурного катания — как минимум на время отстранения. Иначе в момент допуска мы можем с удивлением обнаружить, что наши оценки растут, а уровень спорта — будто бы нет. И вот тогда будет по-настоящему неприятно.
Автор: Влад Жуков