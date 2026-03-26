Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира

Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Праге.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Американец Илья Малинин занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

За свое выступление спортсмен получил 111,29 балла. Второе место занимает француз Адам Сяо Хим Фа (101,85), тройку лидеров замыкает эстонец Александр Селевко (96,49).

Фигуристы представят произвольные программы в субботу.

Малинину 21 год, он является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях, в одиночном катании американец занял восьмое место. Малинин родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Спортсмены являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.