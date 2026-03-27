Впервые в истории грузинские фигуристы выиграли медаль чемпионата мира

Победу в соревнованиях спортивных пар одержали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Представители Германии лидировали после короткой программы и показали лучший результат и в произвольной. Их общая сумма — 228,33 балла, что стало для немцев личным рекордом. Володин и Хазе впервые выиграли чемпионат мира.