Впервые в истории грузинские фигуристы выиграли медаль чемпионата мира

Победу в соревнованиях спортивных пар одержали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Представители Германии лидировали после короткой программы и показали лучший результат и в произвольной. Их общая сумма — 228,33 балла, что стало для немцев личным рекордом. Володин и Хазе впервые выиграли чемпионат мира.
Серебро досталось Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве (218,41). Они принесли сборной Грузии первую в истории медаль чемпионата мира по фигурному катанию.
Тройку призеров замкнули канадцы Лия Перейра и Трент Мишо (216,09). Они установили личный рекорд и впервые поднялись на пьедестал чемпионата мира.
Победители прошлогоднего турнира Рику Миура и Рюити Кихара в Прагу не приехали. После триумфа на Олимпиаде-2026 японцы досрочно завершили сезон.