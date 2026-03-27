Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в истории грузинские фигуристы выиграли медаль чемпионата мира

На чемпионате мира 2026 года по фигурному катанию, который проходит в Праге, разыграли первый комплект медалей. Золото досталось немцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Победу в соревнованиях спортивных пар одержали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин. Представители Германии лидировали после короткой программы и показали лучший результат и в произвольной. Их общая сумма — 228,33 балла, что стало для немцев личным рекордом. Володин и Хазе впервые выиграли чемпионат мира.

Серебро досталось Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве (218,41). Они принесли сборной Грузии первую в истории медаль чемпионата мира по фигурному катанию.

Тройку призеров замкнули канадцы Лия Перейра и Трент Мишо (216,09). Они установили личный рекорд и впервые поднялись на пьедестал чемпионата мира.

Победители прошлогоднего турнира Рику Миура и Рюити Кихара в Прагу не приехали. После триумфа на Олимпиаде-2026 японцы досрочно завершили сезон.