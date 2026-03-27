Гуменник показал олимпийскую короткую программу на шоу Навки

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник показал свою олимпийскую короткую программу на новом шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет» в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Навка представляет свое новое шоу «Олимпийские чемпионы. XX лет» на «Навка Арене» в Москве.
Гуменник вышел на лед вместе со скрипачом и композитором Эдгаром Акопяном, его композицию Waltz 1805 фигурист использовал для своей короткой программы. Музыкант выехал на лед на большой квадратной белоснежной платформе и провел на льду весь прокат вместе с Гуменником, исполняя знакомую миллионам мелодию.
«Олимпиада — это все-таки не три минуты проката, а большой период подготовки. Мне хотелось сделать все так, чтобы я потом ни о чем не жалел: выполнить максимум в подготовке, в выступлении — все рассчитать так, чтобы не было никаких сожалений. В принципе, оно так и вышло», — сказал фигурист на льду после проката.
Навка, в свою очередь, выразила надежду, что через четыре года россияне вновь будут болеть за Гуменника на Олимпийских играх.
«Мы надеемся, что через четыре года у нас будет возможность опять болеть за тебя уже под российским флагом и гимном», — сказала она.
Гуменник занял шестое место на Играх-2026. За день до вылета фигуриста в Милан источник РИА Новости сообщил, что ему отозвали разрешение на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую поставлена его короткая программа. В качестве замены он выбрал музыку композитора Эдгара Акопяна и был вынужден частично переделать постановку накануне выступления. Эти обстоятельства вызвали критику со стороны болельщиков, посчитавших, что российского фигуриста засудили.