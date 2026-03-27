Алина Загитова: «У меня было непринятие себя, своей внешности, фигуры. Потом работа над собой, смена мышления. Я полюбила себя и поменялась»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как изменилось ее отношение к своей внешности.

Источник: Спортс‘’

"Когда я полюбила себя? У меня было несколько стадий. Сначала я не любила себя очень долгое время. Вообще, нужно разобраться, что такое любовь к себе. Для меня, наверное, любовь к себе — это когда ты правильно питаешься, ухаживаешь за собой, периодически балуешь себя, ходишь на какие-то массажи, уходовые процедуры. Вот это, наверное, и есть любовь к себе.

Сначала у меня этого не было, потому что был только один спорт в голове, и я работала только на одну цель. Потом, естественно, у меня было непринятие себя, своей внешности, своей фигуры. Мне абсолютно не нравилось, как я выгляжу. И как-то пыталась с этим бороться.

Потом работа над собой, смена мышления. Я полюбила себя. Я сначала полюбила себя, а потом поменялась. Я четыре года назад и я сейчас — два абсолютно разных человека", — сказала Загитова в рубрике журнала Voice.

