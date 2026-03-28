Сакамото побила рекорд Загитовой по баллам на чемпионате мира

Японская фигуристка Каори Сакамото побила рекорд олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой по баллам на чемпионате мира.

Источник: Reuters

На ЧМ-2026 в Праге серебряный призер Игр-2026 набрала в сумме 238,28 балла. Россиянка на чемпионате мира-2019 показала результат 237,50 балла.

ЧМ в Чехии стал для Сакамото последним в карьере — ранее она объявила о завершении выступлений после сезона-2025/26. Примечательно, что для Загитовой чемпионат мира в Сайтаме также оказался последним — в декабре 2019 года Алина взяла паузу в карьере и больше на лед на официальных турнирах не выходила.

