Сакамото уходит с золотом. Выдала потрясающий прокат на ЧМ и завершила карьеру

Чемпионат мира по фигурному катанию 2026. Женщины. Итог
- Каори Сакамото (Япония) — 238,28 балла
- Моне Чиба (Япония) — 228,47
- Нина Пинцарроне (Бельгия) — 215,20
Женские одиночные соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию 2026 года завершены! Как и ожидалось, победу одержала японка Каори Сакамото — и сразу после ушла из спорта.
Последний прокат
Разумеется, все внимание в произвольной программе было приковано к Сакамото. Прославленная японка накануне турнира объявила о завершении карьеры после чемпионата мира. Даже официальные ресурсы ISU озаглавили ивент не иначе как «Последний танец Каори».
«Я не была уверена в том, хочу ли я участвовать в этом чемпионате мира, но на Олимпиаде я не показала то выступление, которое хотела, поэтому чувствовала себя расстроенной. Я довольно долго была в этом виде спорта и оставила многое позади, поэтому это не только про меня, это и про тех, кто болеет за меня. Надеюсь, они будут довольны тем, как я закончила. Это то, что я хочу оставить после своего выступления», — цитировала Каори пресс-служба ISU.
Задачу по добыче четвертого золота чемпионатов мира для Сакамото облегчил самоотвод Алисы Лью — американка, взявшая первое место на Олимпиаде-2026, в Чехию решила не лететь. А без нее шансы японки на победу выросли многократно.
С первым испытанием — короткой программой — Каори справилась на отлично. Фигуристка заняла первое место, набрав 79,31 балла. Результат стал одним из лучших в карьере — больше у нее было только на чемпионате мира-2022 в Пекине (79,84).
Но в той же программе у Сакамото наметилась основная конкурентка — 20-летняя партнерша по сборной Чиба. Юная спортсменка отстала совсем немного, набрав 79,84 балла, и при этом даже обогнала Каори по технике.
Невероятная борьба развернулась и в произвольной программе. Моне откаталась отлично — помарку допустила только на каскаде тройной лутц + двойной тулуп + двойной риттбергер. За свое выступление Чиба набрала 150,02 балла (228,47 в сумме) и сразу же захватила лидерство.
Но Сакамото отдавать четвертое золото не планировала — вышла на лед максимально уверенно и исполнила настоящий Last Dance. Двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц + двойной тулуп, тройной сальхов, тройной флип + тройной тулуп, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной риттбергер… И все это практически идеально!
Само собой, ничего другого, кроме победы, такое выступление не гарантировало. Оценки подтвердили — судьи поставили Сакамото 158,97 балла (238,28 в сумме), и та забрала золото с гроссмейстерским отрывом.
Покидая лед, Каори плакала, как и ее соперница, Чиба. А зал устроил чемпионке продолжительную овацию — так Сакамото завершила свою полную побед карьеру.
Но слезы в Праге лились не только из-за японки. Американка Эмбер Гленн, занявшая третье место по итогам короткой программы (72,65), в произволке провалилась. Девушка испортила несколько прыжков и в итоге заняла только шестое место. И она, и ее многочисленные фанаты рыдали после выступления.
А вот от счастья сегодня будут плакать в Бельгии, ведь бронза ушла 19-летней Нине Пинцарроне. Девушка с результатом 215,20 балла впервые в карьере взяла медаль на таком уровне. Отметим, что после короткой программы бельгийка была только пятой.
Бывшие не в топе
Напомним, россияне на чемпионате мира представлены не были — в ISU еще в феврале заявили, что приглашение Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаду в Италии было исключением. Правда, даже в случае допуска медалей не было бы и в Чехии — повтори Аделия свой олимпийский результат (214,53 балла), то заняла бы только четвертую строчку.
Ну, а экс-россияне ожидаемо не попали даже в топ-5. Представляющая Грузию Анастасия Губанова, занявшая шестое место после короткой программы, в итоге приземлилась на десятой строчке с результатом 198,81 балла. Еще слабее выступила Софья Самоделкина из Казахстана — 187,53 балла и 12-я строчка.
После завершения женских соревнований чемпионат мира достиг экватора — напомним, ранее в танцах на льду золото завоевали французы Гийом Сизерон и Лоуренс Фурнье-Бодри. Теперь осталось определить победителей в мужском одиночном катании и у спортивных пар — их произвольные программы намечены на 28 марта.
Автор: Егор Сергеев