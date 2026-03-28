Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026.
Прага, Чехия.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 20:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).
2. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
5. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
Вторая разминка.
6. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
9. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
10. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).
Третья разминка.
11. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
12. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
13. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада).
14. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
15. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
Четвертая разминка.
16. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
17. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
18. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
19. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).
Положение после ритм-танца.
1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 92,74.
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,45.
3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09.
4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 84,21.
5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07.
6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 81,06.
7. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 80,89.
8. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 80,81.
9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 79,66.
10. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34.
11. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 78,03.
12. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 76,74.
13. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 76,42.
14. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,35.
15. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 72,33.
16. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 71,12.
17. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 71,02.
18. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,82.
19. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 69,83.
20. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 69,70.
