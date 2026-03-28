Чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник покажут произвольные танцы

28 марта на чемпионате мира в Праге дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Источник: Спортс‘’

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026.

Прага, Чехия.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 20:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).

2. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

3. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

5. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

Вторая разминка.

6. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

9. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

10. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).

Третья разминка.

11. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

12. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

13. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада).

14. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

15. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

Четвертая разминка.

16. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

17. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

18. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

19. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).

Положение после ритм-танца.

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 92,74.

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,45.

3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,09.

4. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 84,21.

5. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 83,07.

6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 81,06.

7. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 80,89.

8. Маржори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 80,81.

9. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 79,66.

10. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 79,34.

11. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 78,03.

12. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 76,74.

13. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 76,42.

14. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,35.

15. Утана Йошида — Масая Морита (Япония) — 72,33.

16. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия) — 71,12.

17. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 71,02.

18. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 70,82.

19. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 69,83.

20. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 69,70.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Праге.