Илья Авербух: «Чемпионство Сакамото для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов»

Илья Авербух заявил, что не может назвать японку Каори Сакамото выдающейся фигуристкой.

Источник: Спортс‘’

"Поздравлю Сакамото, но ее четырехкратное чемпионство для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов, что несправедливо и по отношению к японской фигуристке. Она очень хорошая спортсменка. Стать четырехкратной чемпионкой мира — выдающийся результат, но говорить, что Сакамото выдающаяся я бы не стал.

Она очень хорошая катальщица, а выдающиеся чемпионы — те, которые двигают фигурное катание вперед. В свое время это были Загитова, Медведева, которые вывели катание на новый уровень. Потом были замечательные девочки: Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева. Все они толкали женское одиночное фигурное катание вперед.

Если говорить глобально, то были и Плющенко с Ягудиным, а сейчас таким выдающимся фигуристом является Илья Малинин. Это немножко другой уровень чемпионства.

Сакамото запомнится хорошим и качественным скольжением и тем, что при ней женское одиночное катание сделало в технической базе шаг назад", — сказал Авербух.