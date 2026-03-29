Валиева исполнила четверной тулуп с поднятыми руками на шоу Навки: видео

В декабре истекла 4-летняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Осенью она сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в академию Татьяны Навки. В этом году фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Она также планирует выступить на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в апреле.