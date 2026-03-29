Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валиева исполнила четверной тулуп с поднятыми руками на шоу Навки: видео

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выполнила очередной элемент ультра-си после возвращения на лед.

Источник: Sport24

На тренировке на шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет» фигуристка, которой 26 апреля исполнится 20 лет, исполнила четверной тулуп.

В декабре истекла 4-летняя дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Осенью она сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в академию Татьяны Навки. В этом году фигуристка приняла участие в чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Она также планирует выступить на турнире по шоу-программам «Русский вызов» в апреле.