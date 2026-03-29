Валиева выступила на ледовом шоу Навки с программой под «Болеро»

С 27 по 29 марта в Москве состоялась серия шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет на льду», где приняли участие многие титулованные фигуристы.

Источник: Metaratings.ru

В числе участников также оказалась и чемпионка мира среди юниоров 2020 года, серебряный призёр чемпионата России 2021 года Камила Валиева, которая представила произвольную программу на композицию для оркестра «Болеро» французского композитора и дирижёра Мориса Равеля. Отметим, что именно с этой постановкой 19-летняя спортсменка выступала на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, что Валиева, отбывавшая четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, с конца декабря 2025 года имеет право официально выступать на соревнованиях. При этом фигуристка ушла из тренировочной группы Этери Тутберидзе и продолжит карьеру под началом Светланы Соколовской.

26 марта в разговоре с «Советским спортом» трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, член партии «Единая Россия» Ирина Роднина отметила положительные моменты возвращения Валиевой после отбытия дисквалификации.