Фигурист Гуменник выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Фигурист Петр Гуменник, участник Олимпийских игр в Италии, выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», который прошел в Санкт-Петербурге.
Катавшийся в образе Терминатора Гуменник получил от судей 19,55 балла, а от зрителей еще 9,71 балла.
Второе место заняли чемпионы мира и двукратные призеры Олимпиады в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 19,70 от судей и 9,14 балла от зрителей. В номере фигуристка, которая недавно получила сильный порез ноги коньком партнера, выступала без коньков, а летала надо льдом на тросах.
Третьими стали чемпионы мира и двукратные призеры Игр-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов (19,00 + 9,43). Они выступали в образе бортпроводников под композицию «Стюардесса по имени Жанна» и песню из фильма «Мимино».
В жюри входили Михаил Коляда, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, певица Пелагея и певец Эльдар Абдразаков.
Призовой фонд турнира: 5 млн руб. — за первое место, 2,5 млн руб. — за второе, 1 млн руб. — за третье. Также были предусмотрены награды за первое место в каждом виде (одиночное, парное катание, танцы на льду) и специальные призы (по 1 млн руб.). Их получили:
- Победители в своих видах: Камила Валиева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов, Гуменник;
- Приз зрительских симпатий: Гуменник;
- Хореография: Марк Кондратюк;
- Стиль и визуальная эстетика: Александра Степанова/Иван Букин;
- Актерское мастерство: Матвей Ветлугин и Татьяна Волосожар/Максим Траньков;
- Музыкальное решение: Дарья Садкова;
- Самый яркий образ: Алина Загитова;
- Приз от Федерации фигурного катания на коньках России: Матвей Ветлугин;
«Русский вызов» — открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов, организуемый ФФККР совместно с «Первым каналом». В турнире участвуют представители одиночного катания, танцев на льду и спортивные пары.
Регламент турнира предполагает творческую свободу для участников: они могут использовать любой реквизит и приглашать для участия в постановках других людей.
«Русский вызов» прошел в четверый раз в истории. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выиграл два первых турнира, в прошлом году победил Марк Кондратюк.