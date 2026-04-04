Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигурист Гуменник выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов»

Участник недавних Олимпийских игр в Италии заработал 5 млн руб.

Источник: ТАСС

Фигурист Петр Гуменник, участник Олимпийских игр в Италии, выиграл турнир по шоу-программам «Русский вызов», который прошел в Санкт-Петербурге.

Катавшийся в образе Терминатора Гуменник получил от судей 19,55 балла, а от зрителей еще 9,71 балла.

Второе место заняли чемпионы мира и двукратные призеры Олимпиады в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 19,70 от судей и 9,14 балла от зрителей. В номере фигуристка, которая недавно получила сильный порез ноги коньком партнера, выступала без коньков, а летала надо льдом на тросах.

Третьими стали чемпионы мира и двукратные призеры Игр-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов (19,00 + 9,43). Они выступали в образе бортпроводников под композицию «Стюардесса по имени Жанна» и песню из фильма «Мимино».

В жюри входили Михаил Коляда, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Антон Сихарулидзе, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, певица Пелагея и певец Эльдар Абдразаков.

Призовой фонд турнира: 5 млн руб. — за первое место, 2,5 млн руб. — за второе, 1 млн руб. — за третье. Также были предусмотрены награды за первое место в каждом виде (одиночное, парное катание, танцы на льду) и специальные призы (по 1 млн руб.). Их получили:

  • Победители в своих видах: Камила Валиева, Мишина/Галлямов, Синицина/Кацалапов, Гуменник;
  • Приз зрительских симпатий: Гуменник;
  • Хореография: Марк Кондратюк;
  • Стиль и визуальная эстетика: Александра Степанова/Иван Букин;
  • Актерское мастерство: Матвей Ветлугин и Татьяна Волосожар/Максим Траньков;
  • Музыкальное решение: Дарья Садкова;
  • Самый яркий образ: Алина Загитова;
  • Приз от Федерации фигурного катания на коньках России: Матвей Ветлугин;

«Русский вызов» — открытый турнир по шоу-программам среди фигуристов, организуемый ФФККР совместно с «Первым каналом». В турнире участвуют представители одиночного катания, танцев на льду и спортивные пары.

Регламент турнира предполагает творческую свободу для участников: они могут использовать любой реквизит и приглашать для участия в постановках других людей.

«Русский вызов» прошел в четверый раз в истории. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выиграл два первых турнира, в прошлом году победил Марк Кондратюк.

